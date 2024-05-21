رئيس بلغاريا يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

صوفيا (وام)

تسلم فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، أوراق اعتماد عبدالرحمن أحمد الجابر، سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت له في قصر الرئاسة في العاصمة «صوفيا».

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية بلغاريا، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.