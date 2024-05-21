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«البرلمانيون الشباب» يحاكون التجربة البرلمانية في البحرين

«البرلمانيون الشباب» يحاكون التجربة البرلمانية في البحرين
22 مايو 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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زار وفد شبابي من خريجي الدفعة الأولى من برنامج «البرلمانيون الشباب» مملكة البحرين الشقيقة، في إطار التعاون ما بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومؤسسة «وطني الإمارات»، وذلك بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس الشورى.  
وتهدف الزيارة إلى تنمية المهارات القيادية والسياسية للمنتسبين، وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات البرلمانية وآليات العمل البرلماني، ما يُمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وأداء دوّر فعّال في مجتمعهم لبناء مستقبلٍ مُشرق لدولة الإمارات.
ويهدف برنامج «البرلمانيون الشباب» الذي انطلق مطلع عام 2023، إلى إنشاء قاعدة من الشباب المهيأ للعمل البرلماني ليسهم في عملية التمكين السياسي، وتعميق الوعي المعرفي والسياسي لدى الشباب في العمل الحكومي البرلماني. 

التجربة البرلمانية الإماراتية
البحرين
الإمارات
المؤسسة الاتحادية للشباب
مؤسسة وطني الإمارات
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