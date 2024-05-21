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أبوظبي تستضيف الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الإمارات وأرمينيا

خلال الاجتماع (وام)
22 مايو 2024 01:28

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، برئاسة معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا. 
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والطاقة والنقل والتعليم والثقافة والسياحة والعمل، ومناقشة استراتيجيات تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين. 
وأثنى معالي الصايغ على الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وأرمينيا، مشدداً على أهمية تنويع وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وقال معاليه، إن انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأرمينيا يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، وبما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد معالي كيفورك بابويان، اهتمام أرمينيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات. وناقشت اللجنة المشتركة أيضاً آليات تعزيز التبادل التجاري، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأرمينيا.

الإمارات وأرمينيا
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