عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة ميرة بنت علي بن راشد النعيمي

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة ميرة بنت علي بن راشد النعيمي، زوجة حميد بن ماجد بن عبدالله الشامسي، وشقيقة كل من الشيوخ سلطان ومحمد وعبدالرحمن والحسن وماجد وعبدالعزيز وعبدالله بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات.