سيف بن زايد يطلق «مركز ربدان للأمن والدفاع»

أبوظبي (وام)

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، «مركز ربدان للأمن والدفاع» مركز الفكر والرأي المُتخصِّص في الدِّراسات الأمنية والدفاعية، وذلك خلال أعمال مُؤتمر «آيسنار 2024». ويأتي المركز ضمن مبادرة استراتيجية تقودها أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ويُقدم «مركز ربدان للأمن والدفاع» بوصفه مركز فكر ورأي استراتيجياً التحليلات والأبحاث والتوصيات لصانعي السياسات بشأن قضايا الأمن والدفاع المتعلقة بالشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز فهم ديناميكيات الأمن في المنطقة والمساعدة في تحديد التهديدات والفرص والتحديات المحتملة.

كما شهد سموه جانباً من حلقات الجاهزية، أوَّل منصَّة شبابية حوارية تختص في المجالات الأمنية والدفاعية ضمن مبادرة تقودها أكاديمية ربدان، تستضيف نخبة من الخُبراء المتخصصين بهدف تمكين الشباب وتوعيتهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية والدفاع الوطني وغيرها من المواضيع، التي تُسهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني والاستعداد والجاهزية على مستوى الدولة.

وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «رؤيتنا تعزيز السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وخارجه من خلال التحليل الدقيق وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسة الاستراتيجية، وإشراك المعنيين حول العالم من صانعي السياسات وقادة الفكر والمنظمات والخبراء». وأضاف أن «مركز ربدان للأمن والدفاع» يعكس نموذجاً مُتفرداً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على قضايا الأمن والدفاع التي لا تعالجها مؤسسات الفكر والرأي الحالية، وهو إضافة استثنائية من حيث نوع المخرجات التي يُقدِّمها.

وأعلن مورس أن المركز سيبدأ مرحلته التشغيلية الأولى بشراكة استراتيجية مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، مركز الأبحاث العالمي المُتخصِّص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التركيز على المجالات الأمنية والدفاعية، مؤكِّداً أنه سيُقدِّم شبكة رفيعة المستوى من كبار الباحثين والأكاديميين والخُبراء من حول العالم، إلى جانب تسخير الأدوات والوسائل التقنية الحديثة في تطوير وإدارة البحث العلمي.

وينصب اهتمام المركز على عدد من المجالات البحثية الاستراتيجية المُتخصِّصة كالجغرافيا السياسية، وأمن الطاقة، والأمن الإنساني وحل النزاعات، وتنمية القدرات العسكرية، والتكنولوجيا الدفاعية، والصناعات الدفاعية والابتكار، والتعاون الأمني الإقليمي، والعلاقات المدنية العسكرية، والإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والهجرة، وانتشار الأسلحة والسيطرة عليها، والأمن الإلكتروني، وتقييم مخاطر الكوارث، وإدارة الطوارئ والاستجابة لها.

وقال الدكتور ناجي الصيعري، مدير إدارة البحوث والابتكار، عميد الكلية بالإنابة في أكاديمية ربدان: «نتطلَّع إلى تدشين الشراكات مع مؤسسات الفكر والرأي الأخرى والمراكز البحثية الدولية المُتخصِّصة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات العاملة في قضايا الأمن والدفاع الدولي على مستوى المنطقة والعالم».

وأوضح الصيعري أن هذه المبادرة النوعية ستُسهم في تطوير حوارات دولية بمُشاركة من صانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء لتبادل الأفكار والرؤى، فضلاً عن تطوير أوراق بحثية في مجال السياسات وتقارير وإحاطات إعلامية رفيعة المستوى حول قضايا الأمن الدولي التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وسيعمل المركز على إجراء بحوث دقيقة حول التحديات الحالية والناشئة في مجال الأمن والدفاع من منظور منطقة الشرق الأوسط، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات، وإبراز تحليلات الخبراء والتعليقات حول قضايا الأمن والدفاع الدولية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لصانعي السياسات والقادة العسكريين والحكومات والمنظمات الدولية. وتُتيح هذه المبادرة التعاون البنَّاء مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومراكز الفكر والرأي العالمية للارتقاء بمنظومة التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات ذات الصلة.

جاء إطلاق «مركز ربدان للأمن والدفاع» خلال أعمال مُؤتمر «آيسنار 2024» الذي تُنظمه وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لدورهِ المُهم في توفير منصة تُعزِّز الاستقرار العالمي، وتستضيف نخبة من الرؤساء التنفيذيين والقادة والخبراء المتخصصين في مجالات الشرطة والأمن وإدارة الأزمات والأمن السيبراني.