عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية في «آيسنار أبوظبي 2024»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهد المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» مشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمة الأمن الدولي ودرء المخاطر.



قناص الإمارات

قال المساعد أول ماجد الزرعوني من القيادة العامة لشرطة عجمان: نشارك عبر جناحنا الموجود في معرض آيسنار في عدد من المشاريع الابتكارية والاختراعات، منها عرض «قناص الإمارات»، أول سيارة لاسلكية مسلحة تمت صناعتها بشكل كامل في «شرطة عجمان» حاصلة على براءة اختراع، وتقوم بعدد من المهام الأمنية، منها المداهمات وفض الشغب، وهي مجهزة بثلاثة أنواع من الأسلحة، وهي أسلحة غير قاتلة وآمنة للقبض والسيطرة فقط، متصلة بغرفة العمليات من خلال الحقيبة الخاصة بها، ويتم بث الحدث في العمليات الرئيسة، وبالتالي تلقي وتنفيذ الأوامر والتعليمات.



أسلحة خفيفة

قال علي الكعبي، مدير تطوير الأعمال والمبيعات في شركة CARACAL: «نحن موجودون ضمن معرض آيسنار كشركة مختصة بتصنيع الأسلحة الخفيفة، ضمن قطاع الأسلحة والصواريخ في مجموعة إيدج، ونحن بالطبع سعداء بالمشاركة عبر عرض مجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة المصنعة بشكل كامل في دولة الإمارات».



كاشف الألغام

من جانبها، قالت أصيلة المسماري، مهندس ميكانيكي أول من مركز أبحاث الطاقة الموجهة: مشاركتنا في معرض آيسنار تكمن في عرض مجموعة متنوعة من الأجهزة الأمنية التي لقيت إقبال زوار المعرض الأمني، حيث نستعرض خلال جناحنا راداراً كاشفاً للألغام والرادار الاصطناعي للتصوير المقطعي تحت سطح الأرض، وغيرهما من أحدث التقنيات والأنظمة المرتبطة بالحدث. وأكدت أن معرض أيسنار يعتبر منصة عالمية للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأنظمة والأجهزة المطورة في درء المخاطر والحفاظ على الأمن.



سيارات ذكية

قال المهندس عمر المصري، من شركة موتورولا: نستعرض، خلال مشاركتنا في المعرض، السيارات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث إن الهدف منها هو تقليل زمن إيصال المعلومات للدوريات العاملة في الجهات الأمنية المختلفة، ومباشرة البلاغات بالوضع الآلي مع نقل بث مباشر للكاميرات إلى غرفة العمليات، وإرسال البيانات التي تصل من الميدان بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه بالكاميرات التي تستشعر وجود المرضى الموجودين في مختلف المواقع كالحوادث. وذكر أن الشركة لديها اليوم نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ليس فقط في مجال الكاميرا، بل تسعى أيضاً لتطوير البرمجيات والأنظمة التي تساعد على التقليل من زمن وصول المعلومة والتعامل السريع مع الحدث.



كشف المخدرات

وبدورها، قالت مها محمد، مدير مكتب شركة «سكيور لايف»: نشارك ضمن معرض آيسنار لعرض مختلف الخدمات التي نقدمها للمهام الأمنية، حيث لدينا رخص لتوريد الأجهزة الأمنية، وتعديل السيارات الأمنية وعمل الصيانة، ولدينا أجهزة كشف المخدرات والمتفجرات، وغيرها من أحدث التقنيات والأجهزة التي تعمل ضمن هذا المجال.

وأكدت أن هذا الحدث المهم يسهم في تعزيز علاقات التعاون مع أهم الشركات العالمية وقادة الصناعة لتشجيع الابتكار في مجالات متعددة ذات صلة بالأمن في المستقبل.