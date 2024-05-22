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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
22 مايو 2024 11:10

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الأربعاء 22 مايو في محطة براكة «منطقة الظفرة».

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً في محطة براكة «منطقة الظفرة».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».

 

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تنبيه من شرطة أبوظبي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
براكة
الظفرة
شرطة أبوظبي
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