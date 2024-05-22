تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الأربعاء 22 مايو في محطة براكة «منطقة الظفرة».



وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً في محطة براكة «منطقة الظفرة».

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً «بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة».