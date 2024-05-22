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علوم الدار

الشيخة فاطمة تؤكد أهمية حملة "مودة ورحمة"

شعار (أم الإمارات)
22 مايو 2024 10:39

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أهمية حملة "مودة ورحمة" التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري والترابط المجتمعي من خلال تعريف الشباب المقبلين على الزواج بخدمات الزواج المتاحة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الزوجية. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشيخة فاطمة
الزواج
الإمارات
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