الشيخة فاطمة تؤكد أهمية حملة "مودة ورحمة"

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أهمية حملة "مودة ورحمة" التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري والترابط المجتمعي من خلال تعريف الشباب المقبلين على الزواج بخدمات الزواج المتاحة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الزوجية. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.

الشيخة فاطمة بنت مبارك تؤكِّد أهمية حملة "مودة ورحمة" التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تسهم في تعزيز التماسك الأسري والترابط المجتمعي من خلال تعريف الشباب المقبلين على الزواج بخدمات الزواج المتاحة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الزوجية. pic.twitter.com/3ItkuQxwoQ — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 22, 2024