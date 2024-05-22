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علوم الدار

رئيس الدولة يبدأ زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الثلاثاء المقبل

رئيس الدولة
22 مايو 2024 12:32

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستمر يومين.. تلبية لدعوة فخامة الرئيس يون سوك يول.

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ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا..علاقات الصداقة وتطور مختلف جوانب العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع دولة الإمارات وكوريا بما يتسق مع رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما في البلدين.
كما يبحث سموه والرئيس الكوري تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
جمهورية كوريا
رئيس الدولة
زيارة رسمية
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