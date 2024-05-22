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«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف

«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف
22 مايو 2024 13:47

أبوظبي (الاتحاد) وقعت «مجموعة تدوير» وشركة «دوبال القابضة» اتفاقية للاستحواذ على 100% من شركة «إنفيروسيرف»، المتخصصة في معالجة النفايات الإلكترونية، بتساوي الحصص بين الطرفين.

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وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تعتبر الشراكات أساس النمو الاستراتيجي لمجموعة تدوير، وتعتبر الاتفاقيات مع المؤسسات ذات الرؤى المتشابهة مثل شركة»دوبال القابضة«مفتاحاً لاستكشاف إمكانيات الاقتصاد الدائري. وأضاف: استحواذنا لشركة «انفيروسيرف»، يعكس التزامنا بالاستثمار في الحلول البديلة لتحقيق هدفنا بتحويل النفايات بعيداً عن المكبات. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع «دوبال القابضة» لتعزيز وتحسين إدارة النفايات الإلكترونية.«من جانبه، قال أحمد حمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، »إن التعاون مع «مجموعة تدوير» للاستحواذ على شركة «إنفيروسيرف»، يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو الاستدامة وتحويل ممارسات إدارة النفايات. ويعكس هذا التعاون تفانينا المشترك في تعزيز الحلول المبتكرة لإدارة النفايات ويؤكد التزامنا بإحداث تأثير بيئي إيجابي، حيث نسعى معاً لوضع معايير جديدة في الإدارة المسؤولة للمخلفات الإلكترونية، مما يضمن مستقبلاً أنظف وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وقال ستيوارت فليمنج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيروسيرف:«أنا متحمس لمستقبل إنفيروسيرف في الأيدي الكفؤة لمجموعة تدوير وشركة دوبال القابضة. ولقد أصبح الحفاظ على الكوكب أمراً ضرورياً بشكل متزايد، وبالتالي فإن التركيز على التفكير المستقبلي على إعادة التدوير المتطورة وإدارة النفايات الإلكترونية أمر بالغ الأهمية. وأعتقد أن هذا الاستحواذ سيعزز بشكل استباقي مهمة إنفيروسيرف المستمرة – لتقديم خدمات إعادة التدوير ذات المستوى العالمي وإحداث تأثير إيجابي على البيئة – وأنا أتطلع إلى رؤية المسار التصاعدي المستمر للشركة في السنوات القادمة».

النفايات الإلكترونية
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تدوير
النفايات
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