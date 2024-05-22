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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة الكونغو الديموقراطية

سعود بن صقر خلال استقباله ماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الدولة
22 مايو 2024 15:34

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، ماري نجيكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديموقراطية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

 

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديموقراطية في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

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من جانبها، عبرت سعادة ماري نجيكا أوبومبو، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

 

 

المصدر: وام
سفيرة
حاكم رأس الخيمة
الكونغو الديمقراطية
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