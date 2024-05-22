رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز كل صور التعاون في التصدي للتغير المناخي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عدداً من الشركاء الدوليين لـ COP28.

وأكد سموه سعادته باستقبال الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وقال سموه في رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:"سعدت باستقبال عدد من الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي".

وأكد سموه أن"التصدي للتغير المناخي عمل دولي جماعي وجهد مشترك والإمارات حريصة على تعزيز كل صور التعاون في هذا المجال من أجل حلول مستدامة تصب في مصلحة الجميع".