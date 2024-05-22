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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 مايو 2024 19:40

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً شمالاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 00:44 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 20:57 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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