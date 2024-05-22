نهيان بن مبارك يزور معرض المركبات الكهربائية

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض المركبات الكهربائية EVIS «2024» المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتفقد معاليه، خلال الزيارة التي رافقه فيها حميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أجنحة المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، وتعرف على أحدث المركبات الكهربائية، والابتكارات والمنتجات والخدمات في قطاع النقل المستدام.

وقال معاليه، إن معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية يعكس توجهات دولة الإمارات، ونهج قيادتها الرشيدة في تبني حلول النقل المستدامة، للحد من التحديات المناخية، ودعم جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، وخفض الانبعاثات الضارة.

وأضاف معاليه أنه في ظل الخطوات العالمية الحثيثة للتحول في مجال الطاقة اتخذت دولة الإمارات خطوات ملموسة في تبني الممارسات والأدوات، وتوفير الممكنات الرئيسية لتحقيق الريادة في هذا القطاع الحيوي، خاصة في مجال المركبات الكهربائية، وهو ما نراه في بنيتها التحتية المتطورة المجهزة لمواكبة النمو الكبير لأسواق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.