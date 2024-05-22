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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
22 مايو 2024 20:49

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي.. وذلك على هامش حفل تكريم عدد من المسؤولين الدوليين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - برئيس مجموعة البنك الدولي وبحث معه مختلف جوانب التعاون وإمكاناته بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبنك الدولي.

 

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي
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