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علوم الدار

عمار بن حميد النعيمي ينعى الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت

عمار بن حميد النعيمي ينعى الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت
22 مايو 2024 22:15

نعى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت.

وكتب سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحل فاكهة الشعر الإماراتي وأبرز شعراء الشعر الشعبي واحد الشعراء المخضرمين ، صاحب الأسلوب الخاص والتفرّد الشعري.. غاب صانع البهجة بعد رحلة جميلة شكّلت وجداننا وعمّقت احاسيسنا تاركًا إرثًا ثريًا من الإبداع. رحم الله الشاعر ربيّع بن ياقوت، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه ومحبيه».

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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