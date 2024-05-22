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علوم الدار

«دبيّ لرعاية النساء والأطفال» تطلق قناتها الجديدة «برودكاست وعي»

شيخة المنصوري
23 مايو 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال قناتها الجديدة تحت مسمى برودكاست «وعي» على حسابها الرسمي عبر منصّة إنستغرام، كأداة تفاعلية للنشرات التوعوية، قادرة على تعزيز المتابعين ورفع وعيهم المجتمعي حول العديد من القضايا.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، أهمية هذه المُبادرة التي تأتي كجزءٍ من جهود المُؤسسة المُستمرة تجاه تشجيع التواصل الإيجابي بين الأفراد الذي يُسهم في بناء أسرٍ قوية ومجتمع مستقر وأكثر وعياً لافتة إلى أن البرودكاست سيكون لبث روح الثقة بين المتابعين.
وأضافت أن إطلاق «وعي» عبر حسابها الرسمي على منصّة إنستغرام يعتبر خطوة مهمة تعكسُ الابتكار والتطور المُستمر في عالم البرودكاست والمحتوى الرقمي، باعتبارها مساحة تفاعلية تتناول كُل ما يهم المرأة والطفل والأسرة من قضايا وأطروحات وأفكار، ونافذة توعوية لطرح مواضيع متنوعة، موضحة أن هذه القناة جاءت ثمرة نجاح المحتوى الرقمي لحسابات المؤسسة الذي حقق إقبالاً كبيراً بسبب مواضيعه الهامة وقصصه المُلهمة وأفكاره الإبداعية.
وأشارت إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعتبر إحدى أبرز المؤسسات الرائدة في مجال دعم وتعزيز مكانة المرأة والطفل على المستويين المحلي والعالمي، وتوفر مجموعة واسعة ونوعية من الخدمات الذكية، والبرامج المبتكرة التي تم تصميمها لتمكين المجتمع من النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مختلف المجالات.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
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