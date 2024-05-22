الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة بحثية لـ«تريندز» تحلل ظاهرة التطرف المؤدي للعنف

دراسة بحثية لـ«تريندز» تحلل ظاهرة التطرف المؤدي للعنف
23 مايو 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«تريندز» في مجالات الاستدامة والبيئة
«تريندز» يختتم جولة بحثية حافلة في اليونان

أصدر قسم دراسات الإسلام السياسي في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «قراءة في أهم كتب فهم الإرهاب ومكافحته: الجزء الثاني»، تتناول أهم الاتجاهات المنهجية والأبستمولوجية التي تسود الأدبيات الأكاديمية حول موضوع فهم الإرهاب ومكافحته، وذلك من خلال تحليل نقدي للكتب والدراسات المتخصصة في هذا المجال.
وتشير الدراسة إلى أن هناك فجوة معرفية كبيرة في فهم ظاهرة التطرف المؤدي للعنف باسم الإسلام، حيث تركز معظم الدراسات على تحليل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى التطرف، بينما تتجاهل إلى حد كبير دور الأفكار والنظريات التي تبرر العنف وتشرعه.
وتقترح الدراسة منهجية جديدة لفهم هذه الظاهرة، تقوم على ربط عوامل التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالنصوص المؤسسة والمسوغة للعنف. كما تدعو الدراسة إلى اتباع مقاربة نقدية ومتعددة التخصصات لفهم هذه الظاهرة المعقدة.
وخلصت الدراسة إلى أن معظم الدراسات الأكاديمية تركز على تحليل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتطرف، بينما تتجاهل دور الأفكار والنظريات التي تبرر العنف وتشرعه، وشددت على الحاجة إلى منهجية جديدة لفهم ظاهرة التطرف المؤدي للعنف باسم الإسلام، تقوم على ربط عوامل التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالنصوص المؤسسة والمسوغة للعنف، وضرورة اتباع مقاربة نقدية ومتعددة التخصصات لفهم هذه الظاهرة المعقدة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
التطرف
الإرهاب
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
23 مايو 2024
فلسطيني يقف في متجر مؤقت بجوار منزل مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
23 مايو 2024
المجاعة تمس جزءاً كبيراً من سكان منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تفاقم أزمة الغذاء و«المجاعة» يهددان «الساحل الأفريقي»
23 مايو 2024
جندي يمني مرابط على الجبهة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«القيادة اليمني»: ليس أمام الحوثي سوى الجنوح للسلام
23 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©