«الشارقة الإنسانية» توعي بحقوق الأطفال من ذوي الهمم

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية متمثلة في «مجلس النطق واللغة» و«إدارة الاتصال المؤسسي»، بالتزامن مع فعاليات شهر مايو للسمع والنطق واللغة، لقاءً إعلامياً مع عدد من أولياء الأمور، واختصاصيي النطق واللغة، وممثلي وسائل الإعلام، وذلك صباح أمس بمقر مركز التدخل المبكر في المدينة الواقع بالإمارة.

وأكد رامي مجدي، مشرف وحدة النطق واللغة في المدينة، على أهمية دور اختصاصي النطق واللغة مجتمعياً، وتحدث عن الدور الفاعل الذي يقدمه في تطور الأطفال المستفيدين، وتمكين الأسر من ممارسة الفنيات والاستراتيجيات مع الطفل خلال برنامجه اليومي، وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على زيادة الوعي المجتمعي باضطرابات النطق واللغة والتواصل، وأهمية الكشف المبكر عنها، مشيراً إلى العدد المتزايد للأطفال ذوي اضطراب التواصل وأهمية الكشف المبكر وتقديم الخدمات التأهيلية لدعمهم ودمجهم في المجتمع والنظام التعليمي.

وقال: إن التواصل حق لكل شخص، ويتوجب على المجتمع تقديم جميع أشكال التقبل والدعم في هذا المجال والتعامل معه وفق أسلوب التواصل الذي يستخدمه وهذه الأساليب تتنوع من لغة إشارة إلى تواصل عن طريق الصور إلى تواصل عن طريق الأجهزة والتقنيات الحديثة إلى الشكل الأكثر ألفة للتواصل ألا هو الكلام.

وبدورها، أشارت آلاء سيف العطر مسؤول مجلس النطق واللغة في المدينة إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وقالت: إن مجلس النطق واللغة يضم 17 اختصاصياً موزعين في مختلف أقسام وفروع المدينة ويقدمون الخدمات للمستفيدين وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد ساهم المجلس في دعم برامج دبلوم التخاطب التي تقدمها جامعتا الشارقة وعجمان للمهتمين من خلال تصميم المساقات، كما قدم المجلس دعمه للاختصاصين في نشر المقالات ضمن مجلات عالمية، وسبق أن أشرف المجلس قبل عامين على سلسلة النطق واللغة التي أصدرتها المدينة ضمن سلسلة 60 ثانية، إضافة إلى دور المجلس في توحيد أساليب وآليات العمل في كافة المراكز والفروع التابعة للمدينة، بما يضمن جودة وكفاءة خدمات النطق واللغة لكافة المستفيدين.

نشر الوعي

أكدت العنود يوسف آل علي مدير إدارة الاتصال المؤسسي أهمية نشر الوعي وتثقيف المجتمع وكافة الجهات الحكومية والمحلية والخاصة بأهمية توفير حقوق الأطفال من ذوي الهمم، والوعي بما يحتاجون إليه، وتوفير سبل الدعم لهم خاصة في مرحلة دمجهم في المجتمع كونه جزءاً لا يتجزأ منه.

وأضافت: نحن في المدينة لا نتوانى أبداً عن تقديم كافة أشكال الدعم والتوعية والتثقيف، والتي من شأنها أن تدعم الأطفال من ذوي الإعاقة وذويهم أيضاً حيث إنهم يعتبرون الداعم الأول لأطفالهم فلا بد من تهيئتهم التهيئة الصحيحة والسليمة في جانب تقبل الوضع والإلمام بأساليب التعامل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة، وقد قمنا بإصدار«سلسلة 60 ثانية»، وهي سلسلة توعويَّة، تثقيفيَّة، بدأت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بإصدارها عام 2018، وتهدف إلى توعية أبناء المجتمع وتثقيفهم وفقَ أفضلِ الممارسات العالمية للتعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة.

وتابعت: تتكوَّنُ السِّلسلة في كلِّ إصدارٍ من 20 بطاقة أو أكثر وتحتوي البطاقاتُ على رموزٍ تقودُ إلى مقاطع الفيديو الخاصة بكلِّ حالةٍ على شبكةِ الإنترنت، كما تم عمل إصدار ثان من السلسلة تمَّ التركيزُ فيه على «النطق واللغة والسمع» ونمو الأطفال في هذا المجال، ونحن نطمح إلى أن ينتشر الوعي بأساليب التعامل مع هذه الفئة بين مختلف فئات المجتمع، ما يسهل عملية دمجهم فيه، والاستفادة من قدراتهم كطاقة بشرية إيجابية.