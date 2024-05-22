تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«تريندز» في مجالات الاستدامة والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات وهيئة البيئة – أبوظبي، أول من أمس، جلسة حوارية بمقر الهيئة، بهدف بحث آفاق التعاون البحثي المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقشت الجلسة، التي حضرها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وعدد من الباحثين والخبراء من الجانبين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجالات الاستدامة والبيئة، والاستفادة من خبرات المركز البحثية الواسعة في مجال الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي، وتصميم وبناء البرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية البحث العلمي في معالجة قضايا المناخ والبيئة، ودوره في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية ضروري لتعزيز قدرات البحث العلمي وتوجيهه نحو إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

وتضمنت الجلسة البحث في مبادرات مشتركة بين «تريندز» وهيئة البيئة – أبوظبي في مجال الاستدامة والبيئة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون البحثي المشترك بين «تريندز» وهيئة البيئة – أبوظبي، وتحديد خطط مستقبلية للتعاون في مجالات الاستدامة والبيئة، واستطلاعات الرأي، والتدريب.