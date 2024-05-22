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علوم الدار

«تعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

مبنى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (الاتحاد)
23 مايو 2024 01:08

دبي ( الاتحاد) 

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لطلبة الصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.
وتنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، في مواد المجموعة «أ» التي تضم المواد الأساسية، وتستمر لغاية 14 يونيو. ويسبق الاختبارات تسليم المهام والمشاريع التطبيقية لمواد المجموعة «ب» العملية في الفترة من 29 مايو لغاية 4 يونيو المقبل.
ويستهل طلبة الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة، امتحاناتهم يوم 5 يونيو المقبل، بمادة اللغة الإنجليزية إلكترونياً على فترتين واحدة للامتحان الكتابي وأخرى للامتحان القرائي، يليها مادة الرياضيات ورقي وإلكتروني يوم 6 يونيو.
ويؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية يوم الجمعة في السابع من يونيو، فيما يتقدم طلبة النخبة لتأدية امتحان مادة الأحياء في اليوم نفسه، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين 10 يونيو كتابياً وإلكترونياً على فترتين.
ومن المقرر أن يتقدّم الطلبة لتأدية امتحان اللغة العربية ورقياً وإلكترونياً في 11 يونيو، على أن يؤدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 يونيو، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 يونيو. 
ويواصل طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام الامتحانات ليؤدوا في 14 يونيو مادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يؤدي طلبة المسارين المتقدم والنخبة امتحان مادة الكيمياء فقط.
أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية الإلكتروني كتابة وقراءة يوم 5 يونيو المقبل، ثم الرياضيات التطبيقية يوم 6 يونيو، تليها العلوم التطبيقية في 10 يونيو، ثم اللغة العربية في 11 يونيو. ويمتحن طلبة التطبيقي في مادة الدراسات الاجتماعية في 12 يونيو، وأخيراً مادة التربية الإسلامية يوم 13 يونيو.
مدة الاختبار
أفادت المؤسسة بأن مدة الاختبار ساعتان ونصف، مقسمة على جزأين، بواقع ساعة ونصف لاختبار الكتابة، وساعة واحدة للقراءة، على أن تبدأ الامتحانات في الساعة 12 ظهراً للمرحلة الثانوية، وتستمر حتى الساعة 2:30.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
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