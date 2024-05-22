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علوم الدار

«بيت الخير»: 9 ملايين درهم سنوياً لدعم الأيتام

«بيت الخير»: 9 ملايين درهم سنوياً لدعم الأيتام
23 مايو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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أفادت شعبة «كفالة ورعاية الأيتام» في «بيت الخير» أن الجمعية قد أعدت برنامجاً لإسعاد الأيتام خلال عطلة الصيف، وملء الفراغ لديهم بنشاطات مفيدة، ويأتي ذلك ضمن مشروع «إسعاد الأيتام» الذي أنفق في عام 2023 مبلغ 1.427.019 درهماً على نشاطات ورحلات ترفيهية وتثقيفية أسعدت الأيتام، وزادت من معارفهم، واستهدفت يشكل خاص المتفوقين منهم.
وترعى الجمعية الأيتام ضمن أسرهم، والذين بلغ عددهم حسب آخر التقارير السنوية 1084 يتيماً مواطناً، ينتمون إلى 405 أسر، تتلقى مساعدات مالية وأحياناً غذائية بشكل شهري، حيث بلغ مجموع ما أنفق على الدعم الشهري لأسر الأيتام العام الماضي 7.654.579 درهماً، ليصل إجمالي الإنفاق على الأيتام في 2023 مبلغ 9.081.598 درهماً.
ويشمل مشروع «كفالة ورعاية الأيتام» الذي يشارك في تمويله 586 كافلاً، دعم الأمهات الأرامل اللاتي ينعمن أيضاً بالمساعدات التي تتلقاها أسرة اليتيم، ولا يكتفي الكافل بدفع الكفالة الشهرية، بل له حق السؤال عن تطور اليتيم أو اليتيمة وصحتهم والاطمئنان على مستواهم الدراسي وكل ما يتعلق بنموهم استقرارهم من خلال «شعبة كفالة ورعاية الأيتام» في «بيت الخير».

بيت الخير
الأيتام
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