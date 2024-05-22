تفاهم بين «صحة دبي» وجامعة بيرمنغهام

دبي(الاتحاد)

عززت هيئة الصحة بدبي جهودها المبذولة في تطوير كوادرها البشرية وسياستها واستراتيجيتها، وذلك بمذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة، أمس، مع جامعة بيرمنغهام «دبي»، أحد فروع الجامعة البريطانية العريقة والمرموقة عالمياً.

وقع المذكرة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والبروفيسور يسري المزوغي رئيسة جامعة بيرمنغهام «دبي»، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين من الجانبين. وتزامن مع مراسم توقيع مذكرة التفاهم، تخريج 14 موظفاً من موظفي الهيئة من البرنامج التدريبي (النظم الصحية وتطوير السياسات) الذي نفذته الجامعة، وتوافق في معاييره ومنهجيته، مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في مجال التخطيط ورسم السياسات.

وتضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون، ولاسيما في مجالات: تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية. وشملت المذكرة كذلك مجالات مهمة أخرى.