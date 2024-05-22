«الإمارات للخدمات الصحية» تدعو لإجراء الاختبار الجيني قبل الزواج

دبي (الاتحاد)

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المقبلين على الزواج إلى إجراء الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، وذلك للكشف عن أكثر من 570 طفرة جينية والوقاية من الاضطرابات الجينية.

ويأتي توفير هذه الخدمة في إطار تبني مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نهجاً استباقياً يواكب الاتجاهات العالمية المرتكزة على تعزيز الابتكار في مجال علم الجينوم ويرسخ مكانتها الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي، وتتوفر هذه الخدمة الاختيارية في ثلاثة مراكز صحية تابعة للمؤسسة، هي مركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة ومركز جلفار الصحي في رأس الخيمة ومركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في الفجيرة. وستقوم هذه المراكز بتزويد الأفراد بنتائج الفحص خلال أسبوعين من تقديم الخدمة لاستكمال الإجراءات، حيث يتم تقديم المشورة الجينية للأطراف المعنيّة من قبل استشاريين مختصين لمساعدتهم على اتخاد القرار السليم في حال اكتشاف وجود طفرة وراثية مشتركة لدى الزوجين.

وحول مخرجات هذه الخدمة، أوضح الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاختبار الجيني هو تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية، وذلك من خلال تحديد بعض الجينات المتوارثة المسببة للأمراض واحتساب فرص انتقالها للأبناء مستقبلاً وتقديم الحلول المناسبة والمتوفرة عند الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب.

وأضافت المؤسسة أن التقديم للحصول على الخدمة يتم عن طريق زيارة مراكز الرعاية الصحية المعتمدة أو حجز موعد من خلال التطبيق أو على الرقم 8008877، مشيرةً إلى أن الخدمة مجانية واختيارية للمقبلين على الزواج.