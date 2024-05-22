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علوم الدار

93 ألف شتلة «هدية» لأبناء الظفرة

93 ألف شتلة «هدية» لأبناء الظفرة
23 مايو 2024 01:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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في إطار خططها لاستدامة البيئة وسلامتها، أهدت فرق التواجد البلدي، التابعة لبلدية منطقة الظفرة، المواطنين شتلات للأشجار المثمرة والنباتات المحلية ونباتات الزينة، لزراعتها في حدائق المنازل.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، وزعت الفرق وزرعت أكثر من 93.000 شتلة، لنشر زراعة الأشجار والشجيرات والنباتات المحلية لزيادة الرقعة الخضراء وتوسعة الغطاء النباتي والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتعزيز جمال المدن. وتمتلك بلدية منطقة الظفرة ستة مشاتل موزعة على مدن المنطقة تنتج 216.000 شتلة غالبيتها من الأشجار والشجيرات والنباتات المحلية.

الظفرة
بلدية الظفرة
الإمارات
الشتلات الزراعية
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