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أبوظبي.. واحة خضراء

إعادة زراعة الأشجار المتضررة من الحالة الجوية
23 مايو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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تجمع العاصمة أبوظبي بين العمارة الحديثة المتألقة والجمال الطبيعي الخلاب، والمساحات الخضراء التي تسر الناظرين، لذا تعتبر رائدة عالمياً في الاستدامة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.
وضمن مبادراتها في هذا الإطار، أعادت بلدية مدينة أبوظبي زراعة الأشجار المتضررة من المنخفض الجوي الأخير، وتثبيت الأشجار المائلة المتأثرة بالرياح.
وقام مركز البلدية الفرعي بالمصفح بصيانة الأشجار المتأثرة بالحالة المطرية الأخيرة، وزراعة أشجار جديدة، واستكمال الأعمال التي استهدفت تحقيق التعافي من الحالة الجوية.  
وجسدت المبادرة جاهزية البلدية وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة في وقت قياسي، وعكست أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية تجاهها.
ونجحت بلدية مدينة أبوظبي بوقت قياسي في التخلص نهائياً من الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية كافة، وضمان استمرارية الخدمات، وتوفير أفضل معايير السلامة للمجتمع، وصيانة وتأهيل المرافق العامة والترفيهية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

الحالة الجوية
الإمارات
بلدية أبوظبي
المنخفض الجوي
المساحات الخضراء
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