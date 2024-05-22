عمار النعيمي: التعليم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه، في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة، بأعضاء المجلس، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها جامعة عجمان، إثر تقدمها ضمن تصنيفات الجامعات، وتصدر بعضها على المستويين الوطني والعالمي، وحصدها اعتمادات أكاديمية دولية رفيعة، ما يشير إلى جودة البرامج الأكاديمية بالجامعة ورصانتها.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن تحول جامعة عجمان إلى مؤسسة علمية خاصة غير ربحية، يمثل خطوة استراتيجية يسهم بشكل ملموس في تعزيز مكانتها، وتوسيع تأثيرها المجتمعي، وإن هذه المبادرة الرائدة تضعنا في مصاف الجامعات غير الربحية العالمية، التي لعبت دوراً مهماً في تشكيل ملامح التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشهد الاجتماع، مناقشة أبرز إنجازات الجامعة التي تعزز مكانتها على خريطة التعليم العالي الإقليمية والعالمية.