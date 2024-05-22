أحمد بن سعيد: هدفنا أن نكون ضمن أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، مقراً لها، بتخريج أكثر من 250 طالباً وطالبة في 16 برنامجاً أكاديمياً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي الأكاديمي 2023- 2024.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تلعب الجامعات دوراً حيوياً في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي مقدمتها بناء المنظومة التعليمية الأقدر على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأسمالها البشري، والارتقاء بالتعليم، وإكساب الطلبة مهارات وقدرات متنوعة للمستقبل.. دبي تتطلع لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم في العقد القادم بحلول عام 2033 وفق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وأشاد سموه بأداء الخريجين، مهنئاً الطلبة وأولياء أمورهم بما أنجزوه، مؤكداً أن المؤسسات المعرفية والأكاديمية، لا سيما المتخصصة منها في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، تشكل محطة الإعداد الأهم للقيادات المستقبلية القادرة على صناعة الفرص الجديدة في الاقتصاد المعرفي والرقمي المتنوع الذي يستفيد من التقنيات الصاعدة وعالم البيانات والاستخدامات اللامحدودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، حرص الجامعة على الاضطلاع بدورها كصرح أكاديمي يمكّن الطلبة في دبي بتعليم متقدم عالمي المستوى يسهم في تعزيز موقع الإمارة كوجهة مفضّلة للطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا والباحثين الأكاديميين من المنطقة والعالم.

وقال معاليه: «الجامعة تقوم بدور مركزي في المجتمع المعرفي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمنطقة اقتصادية وإبداعية حيوية، تصقل مواهب المستقبل وتمكّن الكفاءات الشابة من قيادة فرص اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع والتميّز. وهي بذلك تعزز موقع دبي والدولة على مؤشرات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وتؤهل الخبرات وتبني القدرات المعرفية التي تسهم في إرساء دعائم منظومة تعليمية دائمة التطور، وتدعم تحقيق المستهدفات والرؤى الاستراتيجية المستقبلية الطموحة للطلبة والمجتمع على حد سواء».

بناء الإنسان

قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «التكامل بين تطوير المعرفة والابتكار أساس لاستدامة النمو الاقتصادي والمجتمعي ومعيار لمستوى التقدم الشامل في تصميم المستقبل وصناعته. وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي قد أصبحت اليوم منطلقاً للمواهب والكفاءات والخبرات الشابة التي تقود مسارات التنمية».

تعليم عالمي

أضاف الدكتور جيمس مايرز، مساعد وكيل التعليم الدولي والبرامج العالمية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن بصمات خريجي الجامعة تنعكس إيجاباً على مجتمعاتهم والتخصصات التي يختارون أن تكون مساراتهم المهنية فيها، لا سيما في دبي، التي أشاد بالمشهد التعليمي والأكاديمي فيها، حيث تميزت الجامعة في دبي عن نظيراتها في بقية الدول بإطلاق البرامج التي تم ربطها بالذكاء الاصطناعي والحلول المتقدمة، لافتاً إلى أن وجود الجامعة في دبي قد سهل عليها تحقيق هذه الإنجازات التي تتماشى مع تطلعات دبي المستقبلية.

دور فاعل

أعرب الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، عن الاعتزاز بما حققه طلبة الجامعة وهيئاتها التدريسية والبحثية في تعزيز مسيرة دبي نحو مزيد من التميّز العلمي والمعرفي. وقال العساف: «الجامعة خرّجت أكثر من 1900 من الكفاءات الأكاديمية منذ عام 2010 في تخصصات حيوية لاقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبيانات في دبي ودولة الإمارات».

16 برنامجاً تخصصياً

تنوعت تخصصات خريجي هذه الدفعة من جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي لتغطي 16 برنامجاً أكاديمياً، تسعة منها لطلبة البكالوريوس، وهي: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتسويق، والأعمال الإدارية الدولية، والتمويل، وعلم النفس. وسبعة تخصصات لطلبة الماجستير هي تحليل البيانات، والمدن الذكية، واستشراف المستقبل والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والهندسة الكهربائية، والأمن السيبراني. كما تقوم الجامعة خلال العام القادم بإطلاق برنامجي ماجستير جديدين يشملان ماجستير تصميم الإعلام الحديث وماجستير القيادة والإبداع في المؤسسات.





