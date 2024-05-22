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علوم الدار

محمد الشرقي: العلم والمعرفة يسهمان في بناء نهضة الوطن

محمد الشرقي والخريجون في لقطة جماعية (وام)
23 مايو 2024 01:09

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 119 طالباً وطالبة من أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية - دفعة عام الاستدامة.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية العلم والمعرفة في بناء نهضة الوطن، ودعم ركائز تنميته، عبر الاطلاع والبحث واكتساب المعارف والتجارب في جميع المجالات. وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير بيئة تعليمية داعمة، بما يوافق استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمعٍ قائم على الابتكار والمعرفة.
وهنّأ سموه الخريجين من الطلبة والطالبات، وأولياء أمورهم، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة العلم والمعرفة والإسهام الفاعل في مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على الأصعدة كافة.
حضر الحفل، سيف السماحي، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة.

محمد الشرقي
أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية
الفجيرة
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