الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد يشهد افتتاح ملتقى البحث العلمي الـ16 بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد خلال افتتاح الملتقى (وام)
23 مايو 2024 01:09

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الإنسانية» توعي بحقوق الأطفال من ذوي الهمم
«بيت الحكمة» يسلط الضوء على حركة الترجمة العربية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح «ملتقى البحث العلمي السنوي السادس عشر» في جامعة الشارقة، تحت شعار «توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية.
وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لحضوره الملتقى ورعايته له وحرصه الدؤوب على دعم الجهود التي تبذل للارتقاء بمكانة جامعة الشارقة محلياً وإقليمياً ودولياً. وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بعدها الرعاة والفائزين بجوائز جامعة الشارقة التشجيعية السنوية لعام 2023 - 2024م لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجالات البحث العلمي، والتدريس، وخدمة الجامعة والمجتمع، وأعضاء هيئة التدريس الإماراتيين المتميزين في مجال البحث العلمي، وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي فئة أعضاء هيئة التدريس وفئة الطلبة في مجال البحث العلمي.
وعقب نهاية حفل افتتاح الملتقى، تجوّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في أروقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى الذي يضم 27 مشروعاً وملصقاً بحثياً حول مشاريع الشركات الناشئة وبراءات الاختراع والمشاريع المجتمعية، واستمع من المشاركين في المعرض إلى شروحات مفصّلة عن المشروعات التي تنوعت ما بين براءات الاختراع، والمشروعات المجتمعية، والشركات الناشئة.

سلطان بن أحمد القاسمي
جامعة الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق «قمة الإعلام العربي»
23 مايو 2024
فلسطيني يقف في متجر مؤقت بجوار منزل مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
23 مايو 2024
المجاعة تمس جزءاً كبيراً من سكان منطقة الساحل الأفريقي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تفاقم أزمة الغذاء و«المجاعة» يهددان «الساحل الأفريقي»
23 مايو 2024
جندي يمني مرابط على الجبهة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«القيادة اليمني»: ليس أمام الحوثي سوى الجنوح للسلام
23 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©