سلطان بن أحمد يشهد افتتاح ملتقى البحث العلمي الـ16 بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح «ملتقى البحث العلمي السنوي السادس عشر» في جامعة الشارقة، تحت شعار «توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لحضوره الملتقى ورعايته له وحرصه الدؤوب على دعم الجهود التي تبذل للارتقاء بمكانة جامعة الشارقة محلياً وإقليمياً ودولياً. وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بعدها الرعاة والفائزين بجوائز جامعة الشارقة التشجيعية السنوية لعام 2023 - 2024م لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجالات البحث العلمي، والتدريس، وخدمة الجامعة والمجتمع، وأعضاء هيئة التدريس الإماراتيين المتميزين في مجال البحث العلمي، وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي فئة أعضاء هيئة التدريس وفئة الطلبة في مجال البحث العلمي.

وعقب نهاية حفل افتتاح الملتقى، تجوّل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في أروقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى الذي يضم 27 مشروعاً وملصقاً بحثياً حول مشاريع الشركات الناشئة وبراءات الاختراع والمشاريع المجتمعية، واستمع من المشاركين في المعرض إلى شروحات مفصّلة عن المشروعات التي تنوعت ما بين براءات الاختراع، والمشروعات المجتمعية، والشركات الناشئة.