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علوم الدار

استعراض مراحل إنجاز مشروع الملامح المستقبلية للمورد البشري في دبي

استعراض مراحل إنجاز مشروع الملامح المستقبلية للمورد البشري في دبي
23 مايو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مراحل إنجاز مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي» (Talent 2033) الذي أطلقته الدائرة مؤخراً. 
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة القائمة على المشروع في غرف دبي، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة من المديرين التنفيذيين وكوادر مختلف الأقسام والوحدات التنظيمية في الدائرة.
وخلال اللقاء، سلطت اللجنة الضوء على وتيرة التقدم في تنفيذ المُستهدفات المرحلية، والاستعدادات لتحديث المحركات التحليلية وإطلاق البرامج، والمبادرات التي يتضمنها المشروع. 

الموارد البشرية
دبي
غرف دبي
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