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علوم الدار

«دبي للسياحة» تختتم برنامجين من «نافس»

خريجو برنامج كفاءات الضيافة لمجموعة جميرا (من المصدر)
23 مايو 2024 01:09

دبي (الاتحاد)

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اختتمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة في إدارة توطين القطاع، البرنامجين التدريبيين «كفاءات الضيافة» و«تطوير» من «نافس» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بالتعاون مع مجموعتي «جميرا»، و«عبد الواحد الرستماني»، وبمشاركة 36 مواطناً ومواطنة.
وأُقيم حفل تكريم دفعة «تطوير» في مقر الكلية، بينما تم منح شهادات التدريب لمنتسبي برنامج «كفاءات الضيافة» في فندق برج العرب، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية. وتمكنهم من إيجاد فرص عمل حقيقية في السوق.
وأعربت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، عن بالغ سعادتها بختام البرنامجين بنجاح، ومنح المشاركين فرصة حقيقة لتنمية المهارات وذلك برعاية من«نافس»، وهو ما يسهم في دعم استراتيجية التوطين في مختلف مجالات القطاع الخاص، وكذلك تنمية وتنويع الفرص الوظيفية المساهمة في اقتصاد الدولة. وهنأت المشاركين، ووجهت لهم كلمة شكر على إقدامهم على خطوة التسجيل ضمن البرنامجين، والتي تسهم في تحقيق أمنية الحصول على وظيفة ضمن أحد القطاعات الخاصة الواعدة.
ومن جهتها، شددت منيرة الطاهر، نائبة عمليات الموارد البشرية والتوطين في مجموعة جميرا، على أهمية الدعم الذي توفره الجهات الحكومية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، قائلة: «نسعى في مجموعة جميرا بشكل مستمر إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال خلق فرص عمل تمنح الشباب إمكانية التطور المهني في مختلف المجالات، بما يضمن لهم مستقبلاً مهنياً ناجحاً في قطاع الضيافة والسياحة الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً في الدولة».
بدورها، قالت إيمان أحمد البستكي، رئيس قسم التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني: كل الشكر والتقدير للقائمين على برنامج «نافس» من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأيضاً كلية دبي للسياحة لجهودهم الواضحة والمستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتمكين التوطين في القطاع الخاص، ودعم المواطن لشغل مناصب عليا في مختلف المجالات. 

كلية دبي للسياحة
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دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
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