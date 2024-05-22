«آيسنار أبوظبي 2024».. منصة عالمية لأفضل الممارسات وتعزيز أمن المجتمعات

هدى الطنيجي (أبوظبي)

يواصل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» استعراض أحدث التقنيات والأنظمة في مجال حفظ الأمن، حيث يُعد منصة عالمية لأفضل الممارسات في تعزيز أمن المجتمعات، فضلاً عن تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى تقام على هامش المعرض.

وقال فواز علي، مساعد مدير المكتب الإعلامي في منظمة «الإنتربول»: نشارك ضمن فعاليات «آيسنار» لتعريف الزوار على مهام المنظمة وكيفية التنسيق بين الدول الأعضاء والبالغ عددها 196 دولة، ونحن جهة معنية بمساعدة الأجهزة الأمنية لجعل العالم أكثر أماناً عبر التنسيق والربط وتوفير قاعدة بيانات في المنظمة تستفيد منها الدول الأعضاء في حال مكافحة الجريمة، أو في حال وجود جريمة جديدة، وغيرها من الجوانب التي تعنى بالجرائم، حيث تسعى المنظمة لمكافحة الجرائم بأنواعها كافة.

الأدلة الرقمية

قال النقيب جاسم محمد من إدارة التفتيش الأمني K9 الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية: نستعرض في معرض آيسنار مشروع الكشف عن الأدلة الرقمية بوساطة الكلاب البوليسية، وهو المشروع الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يكشف الجرائم المرتبطة بالشرائح الإلكترونية من خلال الاستعانة بالكلاب البوليسية، حيث ساهم هذا المشروع في تقليل الجهد والوقت، وعدد الموظفين وسرعة إنجاز المهام.

تأمين المواكب

من جانبه، قال العريف أول محمد منذر من مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في «شرطة دبي»: نقدم خلال مشاركتنا ضمن المعرض الدولي للأمن الوطني جهاز «درون» لتأمين المواكب يتميز بمميزات عدة، منها عدم إصداره أي صوت بعد الارتفاع عن 200 قدم، بحيث لا يمكن معرفة وجود هذا الجهاز خلال توجيهه في تنفيذ المهام، خاصة خلال فترة الليل. وأضاف: كذلك يمكن استخدامه في تنفيذ مهام مختلفة، منها تأمين الفعاليات والمراقبة، ورصد الأشخاص والمركبات المطلوبة، وكذلك في حال البحث عن الأشخاص المفقودين في المناطق الصعبة والجبلية عبر عمل برمجة معينة للجهاز لتنشيط منطقة وموقع حيث يعمل من تلقاء نفسه في تنفيذ علميات البحث عن الأشخاص دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

«درون» من دون تحكم

وقال زياد الخشن من شركة «درون سنتر»: تأتي مشاركتنا في معرض «آيسنار أبوظبي» عبر عرض مجموعة متنوعة من أجهزة «الدرون»، منها الأحدث التي يتم استخدامها من دون أي جهاز تحكم أو تحكم بشري، بالإضافة إلى مميزات أخرى أصبحت تقدم من خلالها مهام أمنية تعزز من جودة ومستوى الخدمات.

نظم الأمن والسلامة

قال علاء درويش، مدير تطوير الأعمال من شركة HIK VISION: نشارك في المعرض من خلال عرض أحدث الحلول الكاملة في مجال نظم الأمن والسلامة ومنها الكاميرات وأجهزة التفتيش والمنصات وغيرها.

وذكر أن معرض «آيسنار» يعد بمثابة المنصة العالمية التي تبرز أفضل الممارسات العالمية في مجال تعزيز أمن المجتمعات، عبر مشاركة واسعة من مختلف الشركات والمؤسسات والجهات المحلية والعالمية التي كشفت عن أحدث التقنيات والأنظمة المقدمة للحفاظ على الأمن ودرء المخاطر.