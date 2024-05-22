«ايدج» تشارك في «آيسنار 2024» بمنتجات مضادة للطائرات المسيرة

أبوظبي (وام)

تعرض شركة «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، منتجات دفاعية متطورة مضادة للطائرات المسيرة في مجال الحرب الإلكترونية.

وقال حمد جاسم الحلو، مدير تطوير الأعمال بالشركة، إن مشاركتهم في «آيسنار 2024» جاءت لاستعراض عدد من الحلول والمنتجات التي تملكها «ايدج». وأشار إلى عرض الشركة منتج (skyshield) الذي يعد من منتجات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات المسيرة يحتوي على 4 أجزاء هي الرادار وكاميرا حرارية ومحدد اتجاهات والمشوش، لافتاً إلى أن هذا النظام بإمكانه رصد الأخطار القادمة من الطائرات من دون طيار (drone) وتحييدها ومجابهتها، ومنع الخطر من الوصول للأماكن الإستراتيجية والحساسة المراد حمايتها. وأضاف أنه وأثناء عملية الرصد، هناك محدد اتجاهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة ماهية الخطر وتحديد نوعه، بحيث يعرف مشغل النظام كيفية التعامل مع أنواع الأخطار كافة.