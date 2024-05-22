وكيل وزارة الداخلية وقائد كلية الشرطة يزوران «آيسنار أبوظبي 2024»

أبوظبي (وام)

زار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام وكيل وزارة الداخلية، وقائد كلية الشرطة بجولة شملت عدداً من الجهات العالمية والمحلية المشاركة بالمعرض، وتعرفا خلالها على أبرز ابتكارات الشركات المصنعة للأنظمة والحلول الأمنية، وأحدث الأنظمة والمعدات المستخدمة في القطاع الأمني والشرطي، والتي تعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم خدمات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مجالات الأمن الوطني والسيبراني، وتعزيز الأمن والسلامة وحماية المجتمعات.

وتفقدا كذلك جناح وزارة الداخلية بالمعرض، واطلعا على أبرز المعدات والآليات والمشاريع الأمنية المبتكرة، مثل المركز العائم، وقناص الإمارات، ونظام أمان، وجاهزية الدفاع المدني، وتقنية «الميتافيرس»، والمنصة الأمنية الذكية، وتقنية التوأم الرقمي.