اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع «الأمن السيبراني»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم في العاصمة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاهتمام بالتعاون والردع والوقاية من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات.

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على هامش النسخة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، يأتي تزامناً مع الخطوات الكبيرة التي تخطوها دولة الإمارات في وضع السياسات وتطوير الاستراتيجيات المتقدمة في الأمن السيبراني، هذا المجال الذي يواجه عدداً من التحديات الحالية والمستقبلية، وهو يوفر الحماية الكاملة لأمن تداول وحفظ المعلومات في جميع الهيئات والمؤسسات في دولتنا الغالية».

وأضاف: «حريصون في اتحاد الكرة على الشراكة مع مؤسسات الدولة، وملتزمون بالعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، المتمثّلة في تبني أحدث التقنيات، لتعزيز أمن المعلومات الذي يُعد عنصراً مهماً من عناصر الأمن الوطني، واتباع أفضل الممارسات، لضمان مستقبل معلوماتي آمن ومستقر».

وشملت المذكرة العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تبادل ومشاركة المعلومات حول المخاطر الأمنية، وانتشار البرامج الضارة، والخبرات اللازمة في مواجهة تهديدات أمن المعلومات، بالإضافة لتقديم معلومات عن الحلول الواعدة، وتبادل المحتوى الخاص بأطر برامج التوعية في الأمن السيبراني، وحضور ممثلين من من طرفي المذكرة للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.