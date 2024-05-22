رئيس الدولة يمنح سفير البارغواي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة خوسيه أغويرو أفيلا سفير جمهورية البارغواي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية البارغواي في جميع المجالات.

وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البارغواي.

من جانبه، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له أثرٌ إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.