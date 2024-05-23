جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة الحوسبة فائقة الأداء (HPC)، التي تهدف إلى دعم الأبحاث المتطورة في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والنمذجة الحاسوبية.

وقال الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات، إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية؛ إذ تعتبر الحوسبة فائقة الأداء جزءاً أساسياً من رؤية الجامعة نحو تطوير الأبحاث العلمية في تلبية احتياجات المستقبل.

وأضاف أن المبادرة ستمنح الباحثين والطلاب فُرصة التعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركات صناعية على مستوى العالم، ما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، ورفع مستوى المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها قالت عفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، إن المبادرة تتضمن بنية تحتية حاسوبية متقدمة مكونة من مركز بيانات مجهز بحاويات مسبقة التصنيع تحتوي على 12544 وحدة معالجة مركزية بقدرة "1.1 PFLOPS" و16 وحدة معالجة الرسوميات بقدرة "155 TFLOPS"، بالإضافة إلى طاقة تخزينية تصل إلى "1 PB"، لافتة إلى أن هذه البنية التحتية تتميز بقدرتها على التوسع لاستيعاب المتطلبات المستقبلية.

وأضافت أن المبادرة تتيح الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات والنمذجة، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات متعددة.

جدير بالذكر أن البنية التحتية للحوسبة فائقة الأداء تستخدم في العديد من المجالات، بما في ذلك أبحاث الذكاء الاصطناعي، والتحليل المناخي، والتحليلات التنبؤية، والديناميكيا الجزيئية، وأبحاث علم دراسة الزلازل، والتنقيب عن النفط، وأمن المعلومات، وأبحاث الجينوم، وأبحاث الفضاء، والحوسبة الكمية.



