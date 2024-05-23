الخميس 23 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء

جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة فائقة الأداء
23 مايو 2024 12:16

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة الحوسبة فائقة الأداء (HPC)، التي تهدف إلى دعم الأبحاث المتطورة في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والنمذجة الحاسوبية.

وقال الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات، إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية؛ إذ تعتبر الحوسبة فائقة الأداء جزءاً أساسياً من رؤية الجامعة نحو تطوير الأبحاث العلمية في تلبية احتياجات المستقبل.

وأضاف أن المبادرة ستمنح الباحثين والطلاب فُرصة التعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركات صناعية على مستوى العالم، ما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، ورفع مستوى المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للملاكمة
عبدالله بن طوق: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة في المجالات كافة

من جانبها قالت عفراء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، إن المبادرة تتضمن بنية تحتية حاسوبية متقدمة مكونة من مركز بيانات مجهز بحاويات مسبقة التصنيع تحتوي على 12544 وحدة معالجة مركزية بقدرة "1.1 PFLOPS" و16 وحدة معالجة الرسوميات بقدرة "155 TFLOPS"، بالإضافة إلى طاقة تخزينية تصل إلى "1 PB"، لافتة إلى أن هذه البنية التحتية تتميز بقدرتها على التوسع لاستيعاب المتطلبات المستقبلية.

وأضافت أن المبادرة تتيح الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات والنمذجة، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات متعددة.

جدير بالذكر أن البنية التحتية للحوسبة فائقة الأداء تستخدم في العديد من المجالات، بما في ذلك أبحاث الذكاء الاصطناعي، والتحليل المناخي، والتحليلات التنبؤية، والديناميكيا الجزيئية، وأبحاث علم دراسة الزلازل، والتنقيب عن النفط، وأمن المعلومات، وأبحاث الجينوم، وأبحاث الفضاء، والحوسبة الكمية.

المصدر: وام
الأبحاث العلمية
الإمارات
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي
علوم الدار
ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي
اليوم 14:07
اتحاد كلباء بطل «النقاط المهدرة»!
الرياضة
اتحاد كلباء بطل «النقاط المهدرة»!
اليوم 13:31
قطع أثرية في معرض "كنوز من الشارقة على طريق الحرير" في أوزبكستان
التعليم والمعرفة
اختتام معرض "كنوز من الشارقة على طريق الحرير" في أوزبكستان
اليوم 13:30
مجلس الإمارات للإعلام يُطلق برنامج "إعلاميين"
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يُطلق برنامج "إعلاميين"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©