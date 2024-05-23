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علوم الدار

ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي

ديوان الرئاسة ينعى حمد بن سهيل الخييلي
23 مايو 2024 14:07

نعى ديوان الرئاسة، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وافته المنية اليوم.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي ..

"بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم". بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة، المغفور له، حمد بن سهيل الخييلي، الذي وافته المنية اليوم.

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ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى عائلة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

 

المصدر: وام
ديوان الرئاسة
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