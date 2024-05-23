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حاكم الشارقة يطلع على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم

حاكم الشارقة
23 مايو 2024 14:56

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الخميس، على الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التربية والتعليم.

 

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دارة الدكتور سلطان القاسمي، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم.

 

واستمع سموه إلى أبرز الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة في مجال تطوير المناهج التعليمية، والارتقاء بمستوى الكوادر التدريسية والإدارية وطلبة المدارس من خلال الاستعانة بالبرامج التدريبية العالمية التي تركز على الجودة التعليمية والقيم التربوية والسلوكيات الحميدة.

 

كما استمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح مفصل عن تعاون الوزارة مع أولياء أمور الطلبة ومتابعتهم في المنزل، لإكمال دور المدرسة وتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.

 

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واطلع سموه على أحدث التقنيات والوسائل التعليمية المختلفة في نقل المعلومة وتزويد المؤسسات التعليمية كافة بالكوادر التعليمية والخبرات ذات الكفاءة، وتجهيز تلك المؤسسات بالمختبرات والتجهيزات التعليمية التي تضمن مواكبة أحدث وسائل التعليم على مستوى العالم.

 

وتعرف سموه على استراتيجية التعليم العالي وإطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي، الذي اعتمد مؤخرا، ويعد أحدث البرامج التصنيفية التي تتبناها الوزارة على مستوى الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم في الدولة.

 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة التعليم وقياس رغبة سوق العمل في توظيف خريجي الجامعات وقوة البحث العلمي لديهم وتمكين الأسر من اختيار الجامعة الأنسب والأفضل لأبنائهم.

المصدر: وام
وزارة التربية والتعليم
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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