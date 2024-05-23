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خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

خالد بن محمد بن زايد يقدم واحب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه
23 مايو 2024 14:50

قدّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة فخامة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية.

وكان في استقبال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في مقر السفارة، رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث أعرب له سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة فخامة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني، جميل الصبر والسلوان.

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وفي ختام الزيارة، دوّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن ينعم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدوام التقدم والازدهار والرخاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الرئيس الإيراني
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