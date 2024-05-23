"الشعبة البرلمانية" تشارك في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد، الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2024، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كل من عائشة راشد ليتيم رئيسة المجموعة، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وسالم راشد المفتول، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وعائشة إبراهيم المري أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ووفق جدول أعمال المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له، يشارك الدكتور طارق الطاير في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، وفي الجلسة العامة للمؤتمر، حيث يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية نيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

كما سيطلع المشاركون في المؤتمر على تقرير نشاط رئيس الدورة الحالية، وتقرير اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، وتقارير الدورات الثلاث الأخيرة للجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليها، وفي الشأن المالي سيتم الاطلاع على الحساب الختامي لعام 2023م، وعلى مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2024م، وإصدار البيان الختامي للمؤتمر.

وسيتم خلال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، تعيين أمين عام جديد للاتحاد، وتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي الذي تأسس في يونيو 1974م، وتكريم الرئاسة السابقة للاتحاد، وتكريم الأمين العام، ومنح جائزة التميز البرلماني العربي للفائزين، وانتقال الرئاسة لرئيس الدورة الجديدة للمؤتمر.



