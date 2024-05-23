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علوم الدار

سيف بن زايد ينعى حمد بن سهيل الخييلي

سيف بن زايد ينعى حمد بن سهيل الخييلي
23 مايو 2024 17:24

نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم،حمد بن سهيل الخييلي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "إِنَّــا لِلّهِ وَإِنَّــا إِلَيـهِ رَاجِعــون بعظيم التسليم والرضا وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى فقيد الوطن.. والمرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد "طيّب الله ثراه" على مدى 45 عاماً في مسيرة البناء والإنجاز.. الخال والأخ الكبير والصديق الوفي المغفور له بإذن الله تعالى الفريق حمد بن سهيل بن عويضة بن جابر الخييلي.. رجلٌ بأمّة.. وقامةٌ وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه.. غادرنا صاحب القلب الكبير والأخلاق الحميدة والأيادي البيضاء إلى جوار ربه.. اللهم تغمّد "بو خليفة" بواسع رحماتك وعظيم غفرانك واجعل قبره مناراً مُستضاءً.. اللهم اجعله من المستبشرين بروحٍ وريحان وجنات النعيم من الفردوس الأعلى.. اللهم ألهمنا وأهل الفقيد الكرام جميل الصبر والسلوان".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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