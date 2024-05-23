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علوم الدار

"كهرباء الشارقة" تنجز الشبكة الكهربائية لمجمع الساف السكني

"كهرباء الشارقة" تنجز الشبكة الكهربائية لمجمع الساف السكني
23 مايو 2024 18:25

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بكلباء الشبكة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب أعمدة الإنارة للمرحلة الثانية من مجمع الساف السكني بعدد 273 مسكناً بتكلفة إجمالية 25.237 مليون درهم.

وأوضح المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي مدير إدارة كلباء بالإنابة، أنه تم إنشاء الشبكة الكهربائية للمرحلة الثانية من مجمع الساف السكني، باستخدام كوابل الضغط العالي وكوابل ضغط منخفض بطول 44 متراً، وتركيب 6 محطات 11 ك.ف موزعة في المجمع، وكذلك تركيب 50 صندوق توزيع كهرباء لتوصيل الخدمات لجميع المساكن بقيمة إجمالية تقدر بـ 21 مليون درهم.

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وأشار إلى أنه تم إنارة المرحلة الثانية من المجمع بتركيب 260 عمود إنارة وتمديد كوابل الإنارة بمسافة 10 آلاف و500 متر وكذلك تم تركيب عدد 7 صناديق تحكم بالإنارة بإجمالي بتكلفة بلغت مليون و600 ألف درهم.

وأضاف أنه تم توصيل خدمات المياه للمرحلة الثانية من مجمع الساف السكني بعدد 273 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 2.637 مليون درهم، حيث تجاوز طول الشبكة 7 كم بأقطار تتراوح بين 100 مم و200 مم، باستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية والشروط الصحية المتبعة في نقل المياه العذبة.

المصدر: وام
كهرباء الشارقة
الشارقة
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