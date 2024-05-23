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"طرق دبي" تعيد تأهيل 900 وحدة إنارة على شارع الشيخ راشد

"طرق دبي" تعيد تأهيل 900 وحدة إنارة على شارع الشيخ راشد
23 مايو 2024 18:59

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تأهيل 900 وحدة إنارة على شارع الشيخ راشد، وتحويلها من النمط التقليدي إلى وحدات إنارة بتقنية الليد "LED" الصديق للبيئة.

وتخدم أعمال الإنارة مرتادي شارع الشيخ راشد من الاتجاهين، على 10 مسارات بإجمالي طول 9 كم.

وتسعى الهيئة إلى استدامة أصول شبكة إنارة الطرق في إمارة دبي، بما ينسجم مع غاياتها وأهدافها الاستراتيجية في ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، ويتماشى مع مبادرة دولة الإمارات لعام الاستدامة 2024.

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وتضمنت أعمال تأهيل الإنارة في شارع الشيخ راشد 3 مراحل استغرقت في مجملها 6 أشهر، واستهدفت المرحلة الأولى تأهيل الإنارة للشارع من منطقة ديرة ولغاية جسر القرهود الفاصل لشارع الشيخ راشد بين ديرة وبر دبي، الذي شملته أعمال الإنارة في المرحلة الثانية، وجرى في المرحلة الثالثة استكمال تأهيل الإنارة من بردبي ولغاية تقاطع شارع الشيخ خليفة مع تقاطع الشيخ راشد.

وقال عبدالله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات " تتمتع الإنارة بتقنية الليد LED بالعديد من المزايا التي تجعلها صديقة للبيئة، ومنها انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 60% مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، وطول العمر الافتراضي للمصابيح الجديدة بنسبة تصل إلى 173% مقارنة بمصابيح الطرق القديمة، حيث يبلغ العمر الافتراضي لإنارة الطرق الجديدة 60 ألف ساعة مقارنة بنحو 22 ألف ساعة للمصابيح التقليدية، ما يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، إلى جانب انخفاض نسبة الفقد في الطاقة والانبعاث الحراري بنسبة 38% مقارنة بالمصابيح التقليدية.

وأضاف " تتمتع وحدات الإنارة الحديثة بمعدل أعلى في السطوع ووضوح الألوان مقارنة بالوحدات التقليدية السابقة مما يعزز الرؤية والسلامة المرورية لمستخدمي المركبات على شوارع دبي خلال الليل حيث توفر وحدات الإنارة من نوع LED توفر دقة ووضوحا بمقدار 4000 درجة مقابل 2000 درجة للوحدات التقليدية مما يسهم في تحسين جودة الإنارة بنسبة 100%، كما أن الوحدات الجديدة لا تحتوي مواد ضارة للبيئة، مما يعزز رؤية الهيئة وإمارة دبي في تحقيق الاستدامة البيئية".

المصدر: وام
الإنارة
طرق دبي
دبي
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