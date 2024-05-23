الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.



الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:42.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:35. الجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:21.