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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
23 مايو 2024 19:49

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:42.

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بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:35. الجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:21.

 

المصدر: وام
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