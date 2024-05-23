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"أبوظبي للتقاعد" يَتصدر قائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة

مبنى صندوق أبوظبي للتقاعد (الاتحاد)
23 مايو 2024 20:00

 تصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قائمة مُقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول في مؤشر الأداء لإدارة الحالات في نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، إذ كان الأكثر إنجازاً والتزاماً بين فئات المتعاملين، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة من فئة الجهات ذات الأعداد الكبيرة من الحالات، التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي.

وجاء تصدر الصندوق للمركز الأول للعام الرابع على التوالي حسب مؤشرات أداء منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة “تم” في إطار مواصلة الصندوق لجهوده لدعم العمل الحكومي المشترك وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وفقا لأحدث الممارسات العالمية وتحسين تجربتهم للحصول على خدمات حكومية متميزة وبلا جهد.

وأثمرت جهود الصندوق وسعيه نحو تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، عن حصوله على مؤشرات أداء متقدمة، في ستة مؤشرات، هي "مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، بالإضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة" وكذلك نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الحالات المغلقة.

وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، أن تصدر الصندوق لقائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة وحصوله على المركز الأول للعام الرابع على التوالي وارتفاع نسبة مؤشرات الأداء، يعد إنجاز اً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدار الأعوام الماضية، مشدداً على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود فريق العمل الكبيرة، ورغبة الصندوق في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات على مستوى عال من الجودة من خلال التكامل والعمل الحكومي المشترك.


وقال "إن تصدّر الصندوق لقنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي يعكس احترافية موظفي فريق دعم المتعاملين في التعامل مع استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، لافتاً إلى أن الصندوق يعتمد على مؤشرات داخلية عالية ومعتمدة لضمان جودة الخدمات.

وأشار الحمادي إلى أن الصندوق يسعى جاهداً لتعزيز تجربة المتعاملين في الحصول على خدمات التقاعد، عبر وضع مؤشرات واضحة تضمن الدقة والسرعة في التعامل مع حالات المتعاملين لرفع نسبة رضاهم، مؤكداً على مواصلة الصندوق جهوده في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

ويقدم صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته للمتعاملين بفئاتهم المختلفة عبر عدة قنوات، أهمها، مركز اتصال حكومة أبوظبي لتعزيز جهود العمل الحكومي المشترك، بالإضافة إلى خدماته الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموّحدة "تم"، والتي يقدم الصندوق من خلالها خدماته للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المؤمن عليهم، فيما يقدم الصندوق خدمات جهات العمل والعاملين لحساب أنفسهم، عبر الموقع الرسمي للصندوق، بالإضافة إلى حسابات الصندوق الرسمية على التواصل الاجتماعي.

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