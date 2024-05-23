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"تنمية الموارد البشرية الإماراتية" يمنح المواطنين فرصاً وظيفية بالقطاع الخاص

"تنمية الموارد البشرية الإماراتية" يمنح المواطنين فرصاً وظيفية بالقطاع الخاص
23 مايو 2024 20:21

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية أمس يوماً مفتوحاً للتوظيف بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص في مجلس أم سقيم بدبي، تم خلاله منح فرص وظيفية للمواطنين في الشركات التابعة لمجموعتي البطحاء وشلهوب، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وكلية دبي للسياحة.

تضمن الحدث طرح فرص عمل واسعة للباحثين عن عمل من المواطنين، قدمتها الشركات المشاركة، التي تضم مجموعة متخصصة في قطاعات متنوعة مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتصنيع، والهندسة، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والأغذية، والعقارات.

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وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن القطاع الخاص مليء بالفرص المهنية النوعية للمواطنين، مؤكداً السعي عبر هذه الفعاليات لجعل شركاء القطاع الخاص على اتصال مباشر بالباحثين عن عمل المواطنين وتقديم فرص وظيفية تُمكّن المواطنين من المساهمة في تطوّر الاقتصاد الوطني للدولة.

المصدر: وام
تنمية الموارد البشرية
الإمارات
القطاع الخاص
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