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6 ورش عمل في التحول الرقمي الاستباقي بدبي

خلال اجتماع شرطة دبي و «دو» (من المصدر)
24 مايو 2024 01:38

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، 6 ورش عمل استراتيجية في مجال التحول الرقمي الاستباقي، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي المهم، الذي يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم.
ويهدف تنظيم الورش إلى تبادل الخبرات والتعاون والتدريب المُشترك بما يعزز الجاهزية وتحقيق الاستباقية واستشراف المستقبل الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق الخدمات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأمن والأمان وتُسعد أفراد المجتمع.
وحضر فعاليات الورش، كبار الضباط والمختصين والخبراء في مجالات الخدمات الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات والبنية التحتية، والأمن السيبراني، وإسعاد المتعاملين، والذكاء الاصطناعي، والتدريب، والمتخصصين في مجال إدارة الموارد البشرية.

تعاون رقمي مُشترك
وتعليقاً على التعاون، أكد العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، أن هذه الورش التخصصية المهمة تأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في الحرص على تعزيز التعاون المُشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات المهمة، بما يعزز الريادة والتميز وتحقيق الاستباقية خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، ومنها القطاع الرقمي. وبين أن شرطة دبي تحرص على أن تكون سباقة دائماً من خلال العمل مع شركائها الاستراتيجيين على تطبيق كافة الخدمات الذكية والرقمية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتطورة، وتبادل الخبرات والتجارب والتدريب المُشترك بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وتقديم أعلى وأجود مستويات الخدمة لإسعاد المتعاملين.

تعاون مُثمر
أكد أحمد بورحيمة، مدير إدارة تنفيذي للعلاقات الحكومية في «دو»، أن عقد ورش عمل استراتيجية حول التحول الرقمي يعكس مدى التعاون المثمر بين شركة «دو»، وشرطة دبي، حيث تؤكد «دو» دائماً على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات الحكومية لتعزيز الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي، مشيراً إلى أن ورش العمل وفرت فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الإنجازات في مجال التحول الرقمي.
وناقشت ورش العمل التخصصية 6 محاور مهمة في مجال التحول الرقمي.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
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الإمارات
شرطة دبي
التحول الرقمي
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