إطلاق حملة «مسافة الأمان» للمركبات في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة دبي حملة «مسافة أكبر أمان أكثر»، الهادفة إلى توعية قائدي المركبات بخطورة عدم التزام بعض السائقين بترك المسافة الكافية خلف المركبات، وما ينجم عنها من حوادث مرورية تستنزف الأرواح والممتلكات.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن حملة «مسافة أكبر أمان أكثر» تعد إحدى الحملات التوعوية الرئيسة التي تنظمها الإدارة بشكل سنوي، والتي تهدف إلى ضبط أمن الطريق بشكل عام وتستمر فعالياتها لمدة شهرين. وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن مسافة الأمان بين المركبات تشكل عنصراً من أهم عناصر إجراءات السلامة على الطريق لتجنب وقوع الحوادث المفاجئة، وتعد مسافة الأمان بين المركبات هي المسافة القانونية التي يجب أن تكون بين السائق وبين المركبة التي أمامه، والتي تمنحه الوقت الكافي للتوقف بأمان عند حدوث أي طارئ على الطريق أو التوقف المفاجئ للمركبة الأمامية. وبين اللواء سيف المزروعي أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تترتب عليها غرامة (400) درهم و(4) نقاط مرورية تضاف إلى سجل قائد المركبة. وأشار اللواء سيف المزروعي، أن آلية الحملة تتمثل في نشر البروشورات التوعوية في وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم جولات ميدانية لتوعية السائقين بالمسافة الآمنة، وكذلك إلقاء المحاضرات التوعوية والتثقيفية في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات وغيرها، بالإضافة إلى نشر دوريات على الطرق الخارجية، لضبط المخالفين وغير الملتزمين بترك مسافة آمنة بين المركبات مع التركيز على الشوارع الرئيسة.